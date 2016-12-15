Мемория. Николай Никитин

15 декабря 1907 года родился Николай Никитин, архитектор, создатель Останкинской телебашни

Личное дело

Николай Васильевич Никитин (1907 – 1973) родился в Тобольске (ныне Тюменская область). Его отец, типографский инженер, был уволен со службы за участие в революции и работал судебным писарем. Когда Николаю было четыре года, семья переехала в Ишим. Когда мальчику не было еще и семи лет, мать научила его бегло читать и считать до ста. В Ишиме он окончил приходское училище и первый класс мужской гимназии. В 1919 году семья вместе с отступавшими колчаковскими войсками уехала в Новониколаевск (Новосибирск).

После окончания гражданской войны Николай учился в средней школе, успешно ее окончил и получил путевку в Сибирский технологический институт (ныне Томский политехнический университет). Учился на архитектурном отделении строительного факультета.

На втором курсе начал посещать лекции известного профессора Н. И. Молотилова, который вел новый в то время курс «Технология железобетона». Лекции он читал, по отзывам современников, блестяще, и они производило большое впечатление на студентов. «Часто свои лекции он заканчивал словами: "Мы научимся воздвигать из бетона красивые дворцы, выдающиеся памятники нашему времени, и XX век назовут веком железобетона"». Первая же курсовая работа студента Никитина была сделана на тему, которой он посвятил свою жизнь, — «Раскрытие конструктивных возможностей железобетона».

В 1930 году Никитин с отличием окончил институт. Еще во время учёбы он возглавлял студенческое конструкторское бюро, занимавшееся разработкой комплексной методики расчета типовых конструкций из железобетона для Кузнецкого металлургического комбината, в том числе и расчета рамных конструкций на боковое смещение. Это были первые расчеты для высотных железобетонных конструкций.

По окончании института Никитин был назначен архитектором Новосибирского крайкомхоза. Его первым проектом стало четырёхэтажное здание общежития с оригинальным сборным железобетонным каркасом на монолитном фундаменте. Он не только разработал проект, но и организовал изготовление железобетонных изделий. На старом кирпичном заводе под его руководством были восстановлены несколько помещений, где и было организовано собственное производство железобетонных опор, балок и ферм. Сконструированное Никитиным общежитие было первым в стране зданием из сборного железобетона.

В том же 1930 году он разрабатывает деревянную большепролётную арочную конструкцию для спортивного клуба «Динамо». Дощато-фанерные арки пролётом 22,5 м, несмотря на огромные размеры, были настолько легки, что звено рабочих устанавливало их вручную. Вскоре никитинские арки вошли во все учебники по деревянным конструкциям.

До середины 1930-х годов Никитин работал в Новосибирске в группе архитекторов под руководством Б. А. Гордеева, по проектам которого построено много оригинальных в архитектурном отношении зданий в стиле конструктивизма. В 1930—1932 годах участвовал в проектировании зданий крайисполкома, жилых комплексов «Дом под часами», «Дом политкаторжан», «Динамо». В 1932 году Никитин спроектировал большепролётные железобетонные арочные перекрытия железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный.

В 1932 году в проектной мастерской Кузбасстроя Никитин знакомится с одним из самых замечательных людей своего времени архитектором Ю. В. Кондратюком. Кондратюк в ту пору был увлечен проектом мощной ветроэлектростанции для Крыма, которую планировалось построить на вершине горы Ай-Петри. Был объявлен конкурс на лучший проект. Кондратюк предложил Никитину совместную работу и тот с радостью согласился. В качестве основы сооружения был запланирован железобетонный ствол высотой 150 м, который нес два агрегата с ветроколесами диаметром по 80 м. Ствол мог поворачиваться по направлению ветра. Вся же станция напоминала двухмоторный самолет, летящий вверх. Проект занял на конкурсе 1-е место.

На этом объекте Никитин впервые приступил к разработке ряда основополагающих теорий и расчетов конструкций для сооружений башенного типа, в том числе исследованию статического и динамического воздействия ветровой нагрузки на высотное гибкое сооружение. Были продуманы вопросы практического применения высокоармированных железобетонных конструкций, основных несущих элементов узлов, в том числе и основы их возведения в скользящей опалубке. Строительство ветроэлектростанции не было завершено, но теоретические и практические находки, сделанные при ее разработке, были позже применены Никитиным при строительстве Останкинской телебашни.

В сентябре 1937 года Никитин перебрался в Москву. Он был приглашен в проектную мастерскую по проектированию Дворца Советов, который предполагалось построить на месте взорванного храма Христа Спасителя. Никитин внес ряд усовершенствований в конструкцию фундаментов и каркаса Дворца Советов, а также выполнил расчет здания на динамическое действие ветровой нагрузки, для чего разработал новую специальную методику, которая весьма близка к методике, принятой в современных нормах.

Когда началась Великая отечественная война, Никитина не взяли в армию по состоянию здоровья. С 1942 года в Московском институте Промстройпроект он разрабатывает конструкции для строительства в условиях военного времени. С 1944 года участвует в ряде проектов по созданию сборных железобетонных конструкций промышленных зданий. В 1951 году он получает Сталинскую премию третьей степени за разработку большепролётного шедового покрытия и способа его выведения.

В 1949—1952 годах Никитина привлекают к проектированию зданий МГУ на Ленинских горах. Вместе с группой конструкторов он предложил принципиально новые технические решения - коробчатый «плавающий» фундамент, гибкие колонны в первом наземном этаже здания, металлические колонны крестообразного сечения и многие другие, которые позволили построить в сложных грунтовых условиях высотное здание переменной высоты без температурных и осадочных швов.

С 1954 по 1958 годы Никитин работал в институте Моспроект, где занимался вопросами гражданского строительства. В 1957 году выступил с прогнозами дальнейшего развития массового жилищного строительства и в том же году был назначен главным конструктором института и выбран членом-корреспондентом АСА СССР.

Работу над новыми индустриальными типами массовых жилых домов Никитин продолжил и в НИИ экспериментального проектирования Академии строительства и архитектуры СССР (НИИЭП, впоследствии ЦНИИЭП жилища), где он в 1958 — 1960 годах занимал должность главного конструктора и заместителя директора по научной работе. В 1959 году совместно со скульптором Е. В. Вучетичем работал над созданием скульптуры «Родина-мать зовёт!» для памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Скульптура, представляющая собой многометровую фигуру женщины, шагнувшей вперёд с поднятым мечом, на тот момент являлась самой высокой статуей мира.

85-метровая скульптура сделана из предварительно напряжённого железобетона — 5500 тонн бетона и 2400 тонн металлических конструкций (без учета основания, на котором она стоит). Статуя полая и внутри состоит из отдельных ячеек-камер, как комнаты в здании. Толщина железобетонных стен составляет 25—30 сантиметров. Жёсткость каркаса поддерживается 99 металлическими тросами, постоянно находящимися в натяжении.

Ещё работая в Моспроекте в 1958 году, Никитин начал разрабатывать проект Останкинской телебашни, создание которой является большим вкладом в развитие мировой строительной техники и архитектуры. Идея использовать преднапряжённый железобетон, сжатый стальными тросами, позволила сделать конструкцию 540-метровой башни простой и прочной.

27 сентября 1960 года в основание телебашни были заложены первые железобетонные блоки. Окончательный проект башни был утвержден 22 марта 1963 года. Строительство велось по 1967 год. 5 ноября 1967, в канун 50-летия Октябрьской социалистической революции, был подписан Акт Государственной комиссии о приемке в эксплуатацию первой очереди строительства башни. В 1970 Никитин стал лауреатом Ленинской премии как главный конструктор строительства Останкинской телебашни.

С 1964 года Никитин — заместитель директора по научной работе и главный конструктор Центрального научно-исследовательского института экспериментального и типового проектирования зрелищных, спортивных и административных зданий и сооружений (ныне ЦНИИЭП имени Мезенцева). Здесь он продолжает исследования новых систем большепролётных покрытий. В 1966 году защитил диссертацию на звание доктора технических наук.

Последние годы Никитин тяжело болел. Умер 3 марта 1973 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Чем знаменит

Николай Никитин

Выдающийся конструктор и ученый, имя которого стоит в одном ряду с именами таких гигантов строительной науки и техники России, как Н. А. Белелюбский и В. Г. Шухов. Здание Московского университета, Дворец культуры и науки в Варшаве, Центральный стадион имени В. И. Ленина в Москве, Мемориал в Ульяновске, монумент «Родина-мать» в Волгограде — далеко не полный перечень конструкторских работ Никитина, получивших признание в СССР и за его пределами.

Вершиной инженерной мысли Николая Никитина стала Останкинская телебашня, которая многие годы являлась самым высоким сооружением в мире из железобетона, и до сих пор остается одним из самым оригинальных по инженерным решениям.

О чем надо знать

В августе 1966 года, когда строительство в Останкино подходило к концу, конструктор получил официальное предложение от японской компании Мицусиба построить башню высотой 4 тысячи метров. Задача спроектировать сооружение такой высоты в сейсмически неспокойной Японии озадачила даже Никитина, который всю жизнь мечтал о сверхгигантских сооружениях. Тем не менее конструктор вместе со своим помощником кандидатом технических наук В. И. Травушем взялся за проектную разработку конструктивных идей башенного сооружения четырехкилометровой высоты.

Предполагалось, что полезная площадь сооружения позволит поселить в этой башне-городе до 500 тысяч человек. Многие задачи, однако, с трудом поддавались решению: подача воздуха на высоту, система коммуникаций, электро и водоснабжение заоблачных этажей — с такими задачами конструктор сталкивался впервые.

Предварительный инженерный проект стальной сетчатой башни-оболочки с проработкой основных конструктивных узлов Николай Никитин отправил в Японию с обнадеживающим выводом: достижения современной строительной техники и стиль проектирования высотных конструкций позволяют сказать, что идея города-башни осуществима.

Конструкция была спроектирована в виде четырёхъярусной стальной сетчатой конической несущей оболочки. Высота каждого яруса составляла 1000 м. Диаметр основания небоскрёба — 800 м. Нижнее основание башни по проекту представляло собой цилиндр высотой 100 м, входящий в состав первого яруса. Фундамент был спроектирован из предварительно напряжённого железобетона. Конструкция небоскрёба была рассчитана с учётом предельно возможной величины ураганного ветра и предельного уровня землетрясений на территории Японии.

В декабре 1966 года Никитин получил официальное приглашение в Токио и просьбу приступить к конкретной конструктивной проработке проекта. Госстрой СССР, однако, ответил отказом на запрос японцев отправить конструктора в командировку в Японию.

Уже вскоре японцы решили снизить высоту здания с 4 тысяч до 2 тысяч метров, принимая во внимание высокую сейсмичность островов. Еще через полгода новая детальная проектная проработка была отправлена в Токио и на этом дело остановилось. Лишь три года спустя, в январе 1969 года, к Никитину приехали представители фирмы Мицусиба.

«Приехали в Москву семь японцев. Собираются строить башню 550 метров. Это тот самый их буржуй, который собирался строить 4000 м. Теперь остановились на 550. "Господин Мицусиба уже в возрасте и хотел бы видеть башню при жизни"», - рассказывал об этом визите Никитин, потерявший интерес к проекту.

Элементы конструкции башни-небоскрёба Никитина — Травуша были использованы в предложенном в Японии уже в XXI веке проекте небоскрёба X-Seed 4000. Высота здания-башни также должна была составлять 4000 метров над уровнем моря, количество этажей — 800, число жителей - от 700 000 до миллиона. Однако этот проект также не был осуществлен и, по мнению некоторых экспертов, являл собой всего лишь хорошо спланированную пиар-акцию для привлечения внимания к фирме-разработчику.

Прямая речь

Об Останкинской телебашне: «Ей-богу, хорошо при жизни увидеть такую постройку!».

Журналист Андрей Русский о Николае Никитине: «Он брался исключительно за самые амбициозные проекты. Большая часть московских высоток стоят на «Никитинских фундаментах», в том числе и знаменитые Сталинские высотки. «Новое», «оригинальное», «впервые в строительной практике» — эти определения фигурируют во всех авторских свидетельствах и патентах Николая Васильевича Никитина.

Его конструкции были сверх гениальными. Так, например, когда в проекте Останкинской башни Никитин высказал уверенность, что такую махину с высотой в 540 метров выдержит фундамент глубиной не более четырех метров, когда другие архитекторы называли цифры в 40 метров. В Министерстве Строительства проект все же утвердили — слишком убедительными были доводы гениального архитектора».

5 фактов о Николае Никитине

Когда Николаю было 17 лет, в лесу во время прогулки его укусила за ногу змея. Пять месяцев врачи боролись за его жизнь и здоровье. Нога осталась искалеченной на всю жизнь – из-за этого его не призвали в армию во время войны.

В Ишиме, где Николай Никитин провел юные годы, ему установлен памятник. Основой скульптурной композиции, выполненной из нержавеющей стали, стала знаменитая Останкинская башня.

Проект телебашни был придуман Никитиным за одну ночь, ее прообразом стала перевёрнутая лилия — цветок с крепкими лепестками и толстым стеблем. По первоначальному проекту у башни было 4 опоры, позже — по совету всемирно известного немецкого инженера-строителя Фритца Леонхардта их число увеличили до 10.

Официально Останкинская телебашня не носит имени своего творца, как, например, Эйфелева в Париже или Шуховская в Москве. Но в среде профессионалов башню зовут «Николаевной».

К 100-летию со дня рождения Николая Никитина в издательстве «Нефть и газ» была выпущена посвященная его жизни и работе книга «Сказание о великом конструкторе».

Материалы о Николае Никитине

Высота гения. Парламентская газета «Тюменские известия»

«4 км. в высоту» — самый амбициозный проект советского инженера

100 лет со дня рождения Н. В. Никитина

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