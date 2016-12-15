Европарламент одобрил безвизовый режим для Украины и Грузии

Европейский парламент одобрил отмену визового режима для Украины и Грузии, сообщает РИА Новости.

В ходе сессии ассамблеи в Страсбурге 15 декабря депутаты ЕП проголосовали за взаимную отмену виз с Украиной и Грузией большинством голосов.

Следующим этапом законотворческой процедуры является утверждение решения Европарламента Советом ЕС.

17 ноября стало известно, что Европейский Союз предварительно одобрил введение безвизового режима для граждан Украины. Однако 25 ноября глава Европарламента Мартин Шульц сообщил, что против этого выступили Германия, Франция, Бельгия, Италия и другие страны.

Вслед за этим источники сообщили, что члены Европейского союза и Европарламент все-таки утвердили план предоставления безвизового режима Украине и Грузии.