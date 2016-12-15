Носику снизили штраф за экстремистский пост в «Живом журнале»

Мосгорсуд снизил штраф блогеру Антону Носику, который обвинялся в публикации экстремистского поста в «Живом журнале». Об этом сообщила в твиттере активистка партии ПАРНАС Полина Немировская.

Штраф изменили с 500 на 300 тысяч рублей. — ядерный потанцевал (@polinanem) 15 декабря 2016 г.

Вместо 500 тысяч рублей его обязали выплатить 300 тысяч. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что Пресненский суд признал блогера виновным в экстремизме из-за публикации им в своем ЖЖ статьи, посвященной Сирии. В материале под названием «Стереть Сирию с лица земли» он, по утверждению стороны обвинения, преследовал «умысел возбуждения ненависти и вражды к группе "сирийцы" по национальному и территориальному признаку».

Сам Носик в последнем слове заявил, что обвинение не предприняло никаких попыток доказать наличие в публикации преступного умысла, а также никто не добивался ее удаления.

Блогер в суде попросил оправдать его или дать ему реальный срок. Обвинение требовало для Носика два года заключения. В итоге Пресненский суд приговорил его к штрафу в размере 500 тысяч рублей.