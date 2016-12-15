Убивший односельчан смоленский поджигатель скончался в больнице

Мужчина, который совершил поджог частного дома под Смоленском, застрелил двух соседей из автомата Калашникова и ранил трех прибывших на тушение пожара сотрудников МЧС, скончался в больнице, передает ТАСС со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета РФ Нину Василькову.

По ее словам, при задержании мужчина сам нанес себе травмы, несовместимые с жизнью, и врачи не смогли его спасти.

Напомним, 14 декабря житель села Ольша в Смоленской области поджег собственный дом, а потом из автомата Калашникова застрелил двух соседей и ранил трех сотрудников МЧС, которые приехали для борьбы с огнем.

Мужчин был задержан полицейскими. Не исключено, что в сгоревшем доме могли находиться другие жертвы стрелка. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 (убийство двух и более лиц).