Генштаб доложил о стабилизации ситуации в Пальмире

Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Виктор Познихир заявил, что атаки боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» на Пальмиру отбиты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сирийскими войсками при поддержке ВКС России стабилизирована ситуация в районе города Пальмира. Многократные атаки боевиков ИГИЛ отбиты. В настоящее время линия обороны проходит в районе города Тьяс и аэродрома Тифор. Российская Федерация оказывает помощь руководству Сирии в организации контрнаступления на Пальмиру», — сообщил Познихир.

Он отметил, что линия обороны проходит в районе сирийского города Тьяс, а также аэродрома Тифор.