Кремль прокомментировал заявление Могерини о «дружбе против Трампа»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что России и Евросоюзу (ЕС) следует выстраивать дружественный диалог и вести совместную работу над серьезными мировыми вызовами. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Он уверен, что необходимо вместе заниматься решением глобальных проблем вместо того, чтобы «дружить против кого-то».

«Но, конечно, вряд ли можно согласиться с идеей, что можно дружить против кого-то, если иметь в виду вот эти опасные выводы. Это, наверное, не тот подход, который отвечал бы нашим интересам», — прокомментировал Песков заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, которая допустила сближение России и Евросоюза в противовес политике избранного президента Соединенных Штатов Дональба Трампа.

«Во-первых, мы пока не знаем, какую точно политику будет проводить администрация Дональда Трампа — это первое. Второе, Россия традиционно выступает за добрые отношения с Евросоюзом, которые сейчас отсутствуют как таковые», — пояснил представитель Кремля.

Песков напомнил круг задач, над которыми стоило бы работать ЕС и России.

«Мы, безусловно, считаем, что это и в интересах Москвы, и в интересах Брюсселя, и стран-участниц Евросоюза как можно скорее выйти на путь реанимации нашего диалога. Очень много тем, которые требуют нашего взаимодействия. Это и вызовы современности, это и борьба с терроризмом совместная, с изменением климата и так далее тому подобное», — заключил пресс-секретарь президента России.