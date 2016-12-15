Готовившего путч в Черногории нашли на фото с Лавровым

На фотографии с главой МИД России Сергеем Лавровым, сделанной в Сербии, обнаружен активист, которого власти Черногории разыскивают по подозрению в причастности к попытке госпереворота в этой стране, передает Associated Press.

Снимок был сделан 12 декабря, когда Лавров находился в Белграде на церемонии памяти советских солдат, погибших при освобождении города в 1944 году. В ходе этого мероприятия Лавров встретился с членами местной ультраправой группировки. В их числе был и Неманья Ристич.

Сам Ристич уже заявил, что попал на фотографию «случайно».

Ранее россияне Эдуард Широков и Владимир Попов были объявлены властями Черногории в розыск по подозрению в подготовке вооруженного государственного переворота. Также стало известно, что вместе с ними по линии Интерпола в розыск объявлены трое граждан Сербии, один из которых является лидером организации сербских ультрас «Заветницы» и отбывал срок за убийство.

6 ноября 2016 года стало известно, что в попытке государственного переворота в Сербии могут быть причастны российские националисты. В подготовке к захвату парламента и убийству премьер-министра Черногории Мило Джукановича с «двумя националистами из России» признался Александр Синджевич, российский националист и лидер крайне правой группировки «Сербские волки». 22 ноября прокуратура Черногории назвала имена россиян, участвовавших в подготовке переворота.