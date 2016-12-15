Сергей Полонский решил баллотироваться в президенты

Адвокат обвиняемого в крупном мошенничестве Сергея Полонского Славик Брсоян подтвердил намерение своего подзащитного баллотироваться на пост президента России, передает Life.ru.

«Он такое заявление делал в рамках судебного заседания. И это была не шутка с его стороны. Человек себя виновным не считает, я разделяю его позицию. И он на сегодняшний день не признан виновным. И поэтому никаких ограничений в избирательном праве на него не наложено. Он считает и верит в то, что если хотя бы какой-то намек на объективность будет, то в отношении него не будет постановлен обвинительный приговор. И тогда он будет принимать участие в выборах», — заявил Брсоян.

Ранее Полонский рассказал о своем желании претендовать на пост российского лидера перед вторым предварительным слушанием в Пресненском суде Москвы. Он считает, что имеет много общего с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, суд рассматривает дело бизнесмена о хищении более 2,6 млрд рублей при строительстве элитного жилья в Подмосковье. Полонскому грозит до 10 лет лишения свободы.

Свою кандидатуру в выборах президента РФ в 2018 году намерен выдвинуть также оппозиционер Алексей Навальный. Он является фигурантом дела о хищении средств компании «Кировлес».

Напомним, российское законодательство не допускает к участию в выборах лиц, имеющих судимость.