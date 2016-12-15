Роспотребнадзор констатировал эпидемию гриппа в 20 регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 20 российских регионах превыше эпидемиологический порог заболеваемости гриппом, сообщает ТАСС.

Попова отметила: «На 49-й неделе, которая закончилась в это воскресенье, это уже превышение недельных эпидемических порогов в 20 субъектах, плюс к этому в 10 центральных городах субъектов».

В частности, в Ивановской области эпидемпорог превышен на 24%, в самом городе Иваново превышение составило 69%.

По данным РИА Новости, в структуре вирусов гриппа 25,5% занимает H3N2. Отметим, это относительно «молодой» штамм, получивший название «гонконгский грипп».

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что в стране фиксируют рост заболеваемости внебольничной пневмонией: «13 эпидемических очагов с общим числом 208 человек в организованных коллективах, в основном это дети».