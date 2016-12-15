Новозеландские личинки используют необычный ингредиент для ловчих нитей

Группа исследователей из Австрии, Австралии, Новой Зеландии и Германии изучила состав ловчих нитей, которые используют личинки новозеландского комара титиваи (Arachnocampa luminosa).

Личинки комара титиваи знамениты своей способностью к люминесценции. Они обитают в пещерах, гротах и влажных лесах. Пещеры, где есть колонии титиваи, привлекают туристов, любующихся их голубоватым свечением. Новозеландские власти подсчитали, что ежегодно пещеры, где живут личинки, посещает до 200 тысяч человек.

Впервые светящиеся личинки были обнаружены в 1871 году в руднике, где добывали золото. Сначала их сочли личинками жуков-светляков, подобных тем, что известны в Европе, но в 1886 году школьный учитель из города Крайстчерч доказал, что это личинки не жука, а комара, родственного известным у нас грибным комарикам.

В отличие от европейских грибных комариков, личинки титиваи – хищники. Они питаются мелкими летающими насекомыми. Способность светиться им нужна для привлечения добычи. Обычно они сидят, прикрепившись к своду пещеры и спустив вниз до 70 липких ловчих нитей, длиной три – четыре сантиметра каждая. Когда жертва прилипает к нити, личинки заглатывают нить, подтягивая добычу к себе. Ученые установили, что голодная личинка светится ярче, чем только что поевшая. В личиночной стадии титиваи проводит от полугода до года, в зависимости от обилия пищи. Если в начале жизни длина личинки составляет лишь 3 – 5 миллиметров, то к моменту окукливания она достигает трех сантиметров. Взрослые насекомые живут лишь несколько дней и не питаются.

Исследователи решили узнать, напоминает ли устройство ловчих нитей Arachnocampa luminosa паутину пауков. Они собрали образцы в одной из пещер и, заморозив в жидком азоте, доставили в лабораторию. Как показал анализ, нити личинок оказались мало похожи на паутину. Если паутина представляет собой сложную структуру из белковых волокон, то слизь, покрывающая нить личинки, на 99 % состоит из воды. Но вот дополнительный ингредиент слизи, оказался неожиданным – мочевина. Исследователи полагают, что мочевина, клейкие свойства которой используются и человеком, например, при изготовлении фанеры, может придавать клейкость нитям, которые производит личинка. Правда, пока непонятно, как нить, которая секретируется на головном конце тела личинки, покрывается мочевиной, вырабатываемой с противоположной стороны. Исследователи планируют вернуться в пещеры, чтобы выяснить все детали производства ловчих нитей.

Работа опубликована в электронном научном журнале PLOS ONE.