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15 декабря 2016, 15:49
археология Дания мифология

Золотой амулет с изображением Одина найден в Дании

Museum Lolland-Falster

Датский археолог-любитель Карстен Хельм с двумя сыновьями обследовал при помощи металлоискателя поле возле деревни Маглетвинг на острове Лолланн. В ходе поисков они обнаружили тонкий золотой диск диаметром около двух сантиметров, снабженный петлей в верхней части для подвешивания на цепочке. Воодушевленный находкой Хельм обследовал все поле (130 квадратных метров) и нашел еще золотую подвеску и небольшие кусочки золота и серебра, вероятно, фрагменты ювелирных изделий, использованные в древности в качестве валюты.

 
Фото: Museum Lolland-Falster

Карстен Хельм и его сыновья принесли свои находки в Музей Лолланна – Фалстера. Археологи, обследовав их, пришли к выводу, что клад относится VI веку. Самым интересным из найденных объектов оказался золотой диск. Такие предметы археологи называют термином «брактеат»: диск из очень тонкого листа серебра или золота с чеканкой, предназначенный для ношения на шее. На лицевой стороне найденного Хельмом диск изображен портрет мужчины в профиль. Специалисты сочли, что это бог Один, так как сходные портреты на некоторых других изделиях сопровождались рунической надписью Hár «Высокий» – одним из имен этого бога. Слева от Одина изображена свастика, считавшаяся солнечным символом в дохристианской Северной Европе. Под богом изображена лошадь.

Комментируя находку, ученые говорят, что изображение может отражать шаманскую функцию Одина, душа которого странствует в мире духов, один из которых представлен в виде коня. По другой возможной интерпретации, медальон изображает Одина как целителя лошадей, о такой его функции тоже известно из скандинавских преданий.

Всего известно около тысячи подобных амулетов с изображением Одина. На Лолланне таких ранее было найдено два, последний в 1906 году.

До 20 декабря амулет будет выставлен в музее города Марибо на Лолланне, затем его отправят в Национальный музей в Копенгагене, где специалисты оценят находку и определят размер вознаграждения, которое получат Карстен Хельм и его сыновья.

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