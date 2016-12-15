Путин приехал в Японию с тульским самоваром

Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе встречи в Токио обменялись презентами, передает ТАСС.

Президент РФ привез с собой тульский самовар, изготовленный из меди и дерева в 1870 году, и картину современного художника Игоря Разживина «Русская тройка в Коломенском», а в ответ получил репродукцию полотна «Прибытие Путятина» на бумаге «хонминоваси» (это японское культурное достояние государственного значения, внесенное в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО).

Адмирал Ефимий Путятин посетил японский город Симода в середине XIX века, его встреча с японским чиновником Тосиакирой Кавадзи, по итогам которой между двумя странами был заключен договор о дружбе, легла в основу сюжета картины.

9 декабря японские власти заявили, что не собираются дарить российскому лидеру еще одну собаку породы акита-ину (первую Владимир Путин получил в подарок от властей префектуры Акита в 2012 году).