Путин поручил вывести из Алеппо оставшихся боевиков

Глава России Владимир Путин поручил вывести из восточной части сирийского города Алеппо оставшихся там боевиков и членов их семей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон.

«Вывод боевиков будет осуществлен 20 автобусами и 10 машинами скорой помощи по специальному коридору в направлении города Идлиб», — говорится в сообщении Центра.

Отмечается, что сирийские власти гарантируют безопасность всем членам вооруженных формирований, решивших покинуть восточные кварталы Алеппо. В настоящее время под контролем этих группировок остается территория около 2,5 квадратных километров.

Ранее сообщалось, что вывод боевиков был сорван из-за возобновления боевых действий экстремистов в отношении сирийской армии. «Атака террористов отбита. Сирийская армия продолжила операцию по освобождению подконтрольных боевикам восточных районов Алеппо», — заявили в Центре примирения.

Источник сирийских властей рассказал, что операция по организации отхода боевиков из восточного Алеппо уже началась, передает Reuters.