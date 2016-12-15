Путин прибыл с официальным визитом в Японию

Российский президент Владимир Путин прибыл в Японию. По прибытии он направится в резиденцию японского премьер-министра Синдзо Абэ в Нагато, где они проведут переговоры. Об этом сообщает сайт Кремля.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что в переговорах также примут участие по четыре представителя от каждой стороны. После этого запланирована отдельная беседа Путина и Абе. Ожидается и проведение переговоров с участием министров.

В аэропорту Ямагути-Убе, где приземлился самолет главы РФ, высокого гостя встретил мэр Нагато.

Во всех школах города Нагато приготовили русский борщ и пирожки, которые могут отведать представители прессы, приехавшие освещать визит Путина. Об этом пишет «Интерфакс». Представителям СМИ предложены также вафли и японские десерты, зеленый чай и соленый кофе.