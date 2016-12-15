Рейтинг одобрения работы Путина в России составил 84%

Аналитический центр «Левада-центр» опубликовал «Декабрьские рейтинги», согласно которым 84% опрошенных россиян одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента РФ. Недовольными работой Путина остались 15% респондентов. Данные опроса опубликованы на официальном сайте центра.

Деятельность Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России одобрили 53% опрошенных, а 46% участников опроса ее не одобряют. В целом работой правительства РФ остались довольны 50% опрошенных граждан, а 49% — нет. Работу Государственной Думы страны одобрили 44% опрошенных россиян, а 55% посчитали ее неудовлетворительной. Более половины респондентов положительно оценили деятельность своих губернаторов (56%), а 42% опрошенных выразили недовольство.

Социологи также попросили участников опроса назвать пять-шесть политиков и общественных деятелей, которым они больше всего доверяют. Лидирующая позиция досталась Путину (56%), за ним следует глава Минобороны России Сергей Шойгу (23%), а замыкает тройку министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (20%).

При этом не доверяют никому из российских политиков 16% опрошенных россиян, а 12% указали, что не интересуются политикой.

Опрос проводился 9-12 декабря при участии 1600 человек в 137 населенных пунктах страны.

Напомним, в ноябре рейтинг одобрения Путина достиг максимума с 2012 года и составил 86%.