В Свердловской области выберут нового главу регионального фонда капремонта

В Свердловской области на следующей неделе объявят конкурс по выбору нового генерального директора фонда капремонта региона, сообщается в Telegram-канале Gorod_Ekb.

Изначально в министерстве ЖКХ области заявляли, что новый глава регионального оператора будет найден к 1 января 2017 года – чтобы приступить к обязанностям с нового отчетного периода.

Известно даже было, кто выиграет конкурс – это, скорее всего, мэр Сухого Лога Станислав Суханов. Ему соответствующее предложение делали трижды, и он, в конце концов, согласился. Сейчас улаживает все дела, чтобы освободить кресло главы города.

Однако у организаторов конкурса по выбору гендиректора фонда капремонта были проблемы с другими кандидатами на этот пост, которые бы соответствовали ряду довольно жестких критериев, но при этом были бы слабее Суханова.

Сейчас конкуренты найдены, но задумка провалилась – конкурсные процедуры займут пару месяцев, и новый глава приступит к работе в лучшем случае в феврале.

Пока же в фонде с января 2016 года продолжается период безвластия.