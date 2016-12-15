Россия пообещала ответить на появление в Черном море группировки НАТО

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил, что РФ подготовит ответ в случае появления в Черном море постоянной военной группировки с участием внерегиональных стран НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Келин подчеркнул, что никогда ранее «не стоял вопрос о том, что в Черном море будет присутствовать натовская группировка».

«Напротив, страны НАТО, включая, прежде всего Турцию и Румынию, продолжали участвовать в таких операциях, как "Блэксифор" и "Черноморская гармония" — это совместная деятельность флотов в Черном море, при участии, в том числе, России. Я слышал, что и сейчас в Анкаре поддерживают восстановление совместной работы по черноморской тематике. Это включает и "Черноморскую гармонию". Вот на этом имело бы смысл сосредоточиться, а не на конфронтационных мерах», — заявил глава департамента.

Келин отметил, что в настоящее время действуют решения НАТО, которые фактически заморозили работу Совета Россия — НАТО в военной сфере, передает RT.