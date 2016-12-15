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15 декабря 2016, 09:11
Рособоронэкспорт санкции США

США ослабили санкции в отношении «Рособоронэкспорта»‍

«Рособоронэкспорт» на DSA-2014
«Рособоронэкспорт» на DSA-2014
Фотографии: roe.ru

Американские санкции в отношении российского «Рособоронэкспорта» ослаблены, подтвердил ТАСС представитель Госдепартамента США.

По словам собеседника агентства, данный шаг предпринят для того, чтобы американская сторона смогла приобрести у «Рособоронэкспорта» специализированное цифровое оборудование.

С этой целью власти США «модифицировали положение, запрещающее <...> приобретение у "Рособоронэкспорта" и любых его дочерних структур или правопреемников электрооптического сенсора (камеры) OSDCAM4060, который используется на самолетах-наблюдателях России в рамках Договора по открытому небу», отметил представитель Госдепа.

Сроки и объемы поставок таких камер не уточняются. Смягчение санкций распространяется также на ремонт, обслуживание сенсора, приобретение запасных частей к нему.

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