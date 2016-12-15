ФСБ рассказала о задержании пособников «Исламского государства» в Самаре

На сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) России появилось сообщение, подтверждающее информацию о задержании в поселке Зубчановка Кировского района города Самары двоих пособников запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

В доме, где проживали оба задержанных, в ходе обыска было обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около килограмма в тротиловом эквиваленте, изготовленное предположительно самими жильцами из компонентов, которые находятся в свободном доступе.

«Задержанные 1992 и 1995 года рождения осуществляли трудовую деятельность в коммерческих фирмах в качестве экспедитора и сборщика мебели, оказывали содействие землякам в легализации в России, одним из которых, предположительно, и были завербованы в ИГ», — говорится в сообщении ФСБ.

В спецслужбе уточнили, что в настоящее время проводится проверка на причастность задержанных к участию в боевых действиях в составе ИГ на сирийской территории и решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела.