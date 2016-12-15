Лидеры ЕС договорились продлить санкции против РФ на полгода

Власти стран Евросоюза договорились о продлении экономических санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Санкции будут продлены на шесть месяцев, до середины 2017 года. Агентство отмечает, что формальный процесс продления ограничений начнется на следующей неделе.

Днем ранее за продление санкций высказались президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель. Они отмечали отсутствие прогресса в ситуации на Украине и в ходе выполнения минских договоренностей по урегулированию вооруженного конфликта.

Евросоюз ввел ограничения против некоторых российских компаний и физических лиц из РФ в 2014 году на фоне событий на юго-востоке Украины и в Крыму. Срок санкций формально истекает в конце января 2017 года. В ответ на введение санкций Россия ввела эмбарго на ввоз европейских продуктов.