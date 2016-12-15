Фракция «Батькивщины» вычеркнула Савченко из своего списка

Украинская парламентская фракция партии «Батькивщина», возглавляемая бывшим премьер-министром страны Юлией Тимошенко, вычеркнула депутата Надежду Савченко из своего списка, говорится в заявлении пресс-службы фракции.

«Прошедшее время доказало, что именно высокий статус народного депутата и члена ПАСЕ дал возможность поднять вопрос Надежды на высший мировой политический уровень, и это вместе с борьбой украинского народа привело к получению свободы», — отмечается в заявлении.

В партии пояснили, что принципы и политические убеждения Надежды Савченко и «Батькивщины» не совпадают» — и это якобы стало ясно в ходе их сотрудничества.

Напомним, ранее Тимошенко сообщила о возможном исключении Савченко из рядов парламентской фракции «Батькивщины» из-за ее самостоятельной политической карьеры и отказа согласовывать публичные действия с коллегами по фракции.

13 декабря сама Савченко объявила об уходе из «Батькивщины» ради сольной карьеры в политике.