Шипулин стал вторым в спринте в Нова-Месте

Российский биатлонист Антон Шипулин показал второй результат в спринте на третьем этапе Кубка мира в Нова-Месте, сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

На преодоление 10 километров Шипулин потратил 23 минуты 49,6 секунды, отстрелявшись на двух рубежах без промахов.

Первым пришел француз Мартен Фуркад (23 минуты 48 секунд, 1 промах), третьим финишировал норвежец Эмиль Хегле Свендсен (23 минуты 54,8 секунды, 1 промах).