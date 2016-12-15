Подполковник запаса получил 12 лет тюрьмы по статье УК РФ «Госизмена»

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима полковника запаса Алексея Синякова по делу о государственной измене, сообщает «Интерфакс».

Синяков лишен звания полковника российской армии.

В пресс-службе суда отметили, что дело Алексея Синякова имеет гриф «совершенно секретно», а его рассмотрение проходило в закрытом режиме.

В январе 2016 года пресс-служба Лефортовского суда Москвы сообщала о продлении Синякову ареста до 1 мая. Тогда никакой информации о деле также не сообщалось.