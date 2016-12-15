СКР раскрыл подробности расследования дела о «группах смерти»

В Следственном комитете заявили, что администратор «группы смерти» в социальной сети «ВКонтакте» Филипп Будейкин требовал от участников группы удалять переписку с ним перед совершением суицида, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, установлены 15 участников группы. «Все они оказались в серьезнейшей психологической ловушке и, последовательно выполняя требования администраторов групп, перед смертельным шагом удалили переписку с ними в социальной сети», — говорится в сообщении.

22 ноября арестованному Филиппу Будейкину было предъявлено обвинение по статье о доведении до самоубийства. Следствие считает, что материалы, представленные в группе, подстрекали подростков к самоубийству.

21-летний Будейкин был задержан в середине ноября в Московской области и доставлен в Санкт-Петербург. Одновременно в десяти регионах России прошли обыски у других предполагаемых администраторов и участников «группы смерти». Следователи считают, что в результате деятельности «группы смерти» ушли из жизни 15 подростков. Еще пятерых удалось спасти.