Спецслужбы Самары начали операцию по делу о боевиках ИГ

На окраине Самары сотрудники спецслужб приступили к обыскам. Там может находиться склад оружия боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Сейчас проводится спецоперация в одной из квартир жилого дома в поселке Зубчаниновка на окраине Самары. По информации ФСБ, там может находиться, возможно, взрывчатка или оружие, и лица, относящиеся к террористической организации ИГ», — уточнил собеседник агентства.

По словам источника, на месте работают сотрудники полиции, МЧС и ФСБ. Местность, где проводится спецоперация, оцеплена. Ожидается, что в скором времени могут быть эвакуированы жильцы дома.