В Крыму и в Ростовской области предотвращены теракты

В Крыму и Ростовской области предотвращены террористические акты, сообщает ТАСС со ссылкой на полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимира Устинова.

Устинов заявил: «В Ростовской области, в Республике Крым в последнее время были предотвращены террористические акты, направленные на объекты с массовым пребыванием людей, объекты жизнеобеспечения и военной инфраструктуры. Лица, которые их готовили, задержаны и обезврежены».

По словам полпреда, обстановка на территории ЮФО является стабильной, хотя «анализ ситуации в сфере противодействия терроризму и экстремизму, общественной безопасности, оценка событий последнего времени в некоторых регионах округа свидетельствует о наличии ряда проблемных вопросов, требующих принятия дополнительных мер реагирования, как со стороны правоохранительных органов, так и органов исполнительной власти».

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании в Москве четырех представителей запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», которые планировали совершить серию терактов при помощи самодельных взрывных устройств.