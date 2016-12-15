Будущий глава Госдепа объявил об уходе из нефтяного бизнеса

Генеральный директор нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон, которого избранный президент США Дональд Трамп решил сделать главой американского внешнеполитического ведомства, покидает пост, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Тиллерсон проработал в ExxonMobil 41 год, его место в нефтяной компании с начала 2017 года займет Даррен Вудс.

На сайте ExxonMobil также опубликовано поздравление совета директоров компании в адрес Тиллерсона в связи с его назначением на пост госсекретаря США.

Ранее бывший глава Госдепа Генри Киссинджер заявил, что деловые связи Тиллерсона с Россией никоим образом не скажутся на его деятельности в должности министра иностранных дел США.