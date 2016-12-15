ЕР предложит вице-спикера Толстого на пост главы делегации в ПАСЕ

Парламентская фракция партии «Единая Россия» намерена рекомендовать своего представителя, вице-спикера Госдумы Петра Толстого на пост главы российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководство фракции.

Собеседник агентства отметил: «Скорее всего, делегацию Федерального Собрания РФ в ПАСЕ возглавит Толстой».

От ЕР в делегацию предлагается также делегировать главу комитета по образованию Вячеслава Никонова, Светлану Журов, Вячеслава Фетисова, главу комитета по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова, Евгения Ревенко, Елену Ямпольскую, Сергея Железняка, Алену Аршинову, Отария Аршбу и Александра Сидякина.

КПРФ выдвинула первого вице-спикера Ивана Мельникова и главу комитета по делам СНГ Леонида Калашникова, ЛДПР – вице-спикера Игоря Лебедева, а также глав двух комитетов - по международным делам Леонида Слуцкого и по труду и социальной политике Ярослава Нилова, «Справедливая Россия» – главу комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова и первого заместителя руководителя фракции Александра Буркова.