Турция сообщила об атаке на конвой при эвакуации боевиков из Алеппо

Официальный представитель МИД Турии Хюссейн Мюфтюоглу сообщил об обстреле конвоя в ходе эвакуации из сирийского Алеппо, в результате чего ранения получили четыре человека, сообщает РИА Новости.

«Мы ожидали, что все пойдет хорошо», — заявил Мюфтюоглу на брифинге в Анкаре, подчеркнув, что эта атака «очень тревожит» Турцию. В то же время он отметил, что договоренность была восстановлена, поэтому эвакуация продолжится.

Отвечая на вопрос о том, куда отправятся так называемые «умеренные оппозиционеры» после того, как их выпустят из города, дипломат признал, что этот вопрос пока не решен.

Ранее 15 декабря президент России Владимир Путин поручил вывести из восточной части сирийского города Алеппо оставшихся там боевиков и членов их семей. В свою очередь, глава российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил о начале вывоза из Алеппо боевиков и членов их семей. По его словам, всего планируется вывезти около пяти тысяч человек. Для этого был организован специальный гуманитарный коридор длиной в 21 километр. По его информации, боевиков отправляют в направлении города Идлиб.

15 декабря в Минобороны РФ отчитались о выводе более 3,6 тысячи боевиков из Дамаска.