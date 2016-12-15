Карельское УФСИН отказалось судиться с Дадиным из-за обвинений в пытках

Пресс-секретарь управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Карелии Виталий Фефелов заявил, что ведомство пока не намерено подавать иск к осужденному Ильдару Дадину, который заявил о пытках со стороны сотрудников исправительной колонии №7 (ИК7), передает «Интерфакс».

«УФСИН пока не будет подавать иск», — отметил Фефелов.

Он пояснил, что это решение основывается на постановлении карельского управления Следственного комитета (СК), которое отказалось возбуждать уголовное дело в отношении сотрудников ИК, упомянутых Дадиным.

Представитель УФСИН рассказал, что «в связи с отсутствием состава преступления» следователи отказались возбуждать уголовное дело по части 2 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

«Заявления от самого Дадина не было. Проверка проводилась после сообщений в СМИ», — подчеркнул Фефелов.

Ильдар Дадин стал первым россиянином, получившим реальный срок лишения свободы за нарушение закона о митингах. Осенью текущего года он пожаловался, что в карельской ИК7, где он отбывает наказание, к нему применяли пытки.

В связи с этим заявлением были проведены проверки ФСИН, СКР и аппаратом омбудсмена в Карелии. Врачи, прибывшие в колонию не нашли следов побоев на теле Дадина. В декабре стало известно о его переводе в колонию в Кировской области.