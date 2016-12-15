СМИ рассказали о запрете России благодарить генсека ООН за защиту прав ЛГБТ

Представители России в Совете Безопасности ООН потребовали убрать из текста обращения к Пан Ги Муну, покидающему пост генерального секретаря Организации объединенных наций, упоминание ЛГБТ-сообщества, сообщает Reuters.

В оригинальном варианте заявления говорится: «Благодаря вам, господин генеральный секретарь, женщины, молодые люди и ЛГБТ-сообщество наконец услышаны и получают помощь. Сегодня их голоса слышны сильнее в ООН и по всему миру».

В варианте обращения, принятом с учетом поправок России, ЛГБТ-сообщество уже не упоминается, а говорится о возможности «самым уязвимым и пораженным в правах группам быть услышанными и получить помощь от ООН».

Официальных комментариев в данной связи не поступало.