15 декабря 2016, 10:38
СМИ рассказали о запрете России благодарить генсека ООН за защиту прав ЛГБТ
Представители России в Совете Безопасности ООН потребовали убрать из текста обращения к Пан Ги Муну, покидающему пост генерального секретаря Организации объединенных наций, упоминание ЛГБТ-сообщества, сообщает Reuters.
В оригинальном варианте заявления говорится: «Благодаря вам, господин генеральный секретарь, женщины, молодые люди и ЛГБТ-сообщество наконец услышаны и получают помощь. Сегодня их голоса слышны сильнее в ООН и по всему миру».
В варианте обращения, принятом с учетом поправок России, ЛГБТ-сообщество уже не упоминается, а говорится о возможности «самым уязвимым и пораженным в правах группам быть услышанными и получить помощь от ООН».
Официальных комментариев в данной связи не поступало.
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