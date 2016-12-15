Песков подтвердил присутствие главы ЧВК Вагнера на приеме в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Дмитрий Уткин, которого называют командиром российской частной военной компании (ЧВК), известным под позывным Вагнер, был в списках приглашенных на банкет в Кремле 9 декабря, сообщает ТАСС.

«Дмитрий Уткин действительно был. Он кавалер орденов Мужества и он был действительно от Новгородской области», — сказал Песков. На вопрос, за что именно Уткин получил орден Мужества, пресс-секретарь ответить затруднился, сообщив лишь, что обычно [эти ордена] даются за мужество.

Ранее Дмитрий Песков пообещал журналистам проверить, присутствовал ли Дмитрий Уткин на приеме в Кремле с президентом Владимиром Путиным в честь Дня героев Отечества. «Мне нужно будет проверить список приглашенных. Я так не могу навскидку сказать», — заявил представитель Кремля.

В начале недели некоторые СМИ сообщали, что 9 декабря на приеме в Кремле присутствовал глава ЧВК Дмитрий Уткин. Члены его военной компании могли принимать участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии. Также сообщалось, что бойцы «Вагнера» могли сыграть решающую роль в освобождении Пальмиры. По данным СМИ, на наемников из компании «Вагнер» в Сирии было потрачено от 5,1 млрд рублей до 10,3 млрд рублей.