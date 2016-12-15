ВЦИОМ подтвердил рекордный рейтинг Путина в 86%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Политические рейтинги», согласно которым деятельность Владимира Путина на посту президента России в декабре одобряют 86% опрошенных россиян. Соответствующая информация размещена на официальном сайте центра.

Работу председателя правительства РФ одобрили 60,8% респондентов, деятельность правительства в целом — 62,0% опрошенных россиян. Аналитики отметили также рост одобрения работы Государственной Думы России и Совета Федерации (52,1% и 50,5% соответственно).

Ранее сообщалось, что аналитический центр «Левада-центр», признанный иноагентом, опубликовал данные опроса граждан страны, который показал, что 84% респондентов одобряют деятельность Путина в качестве главы РФ.

Оба опроса проводились в начале декабря, в каждом приняли участие по 1600 человек.