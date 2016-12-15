В WikiLeaks заявили о непричастности России к взлому почты Демпартии США

Публикация служебной документации Демократической партии США на портале WikiLeaks в ходе кампании по выборам президента стала возможна благодаря источникам в самой партии, а не хакерам, пишет Daily Mail со ссылкой на работающего на WikiLeaks бывшего британского посла в Узбекистане Крейга Мюррея.

«Ни одна из утечек не поступила от русских. Источник имел легальный доступ к информации. Документы были получены в результате инсайдерских утечек, а не взлома компьютеров», — цитирует издание слова источника.

Речь идет о переписке главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. Мюррей утверждает, что лично ездил за этими документами в Вашингтон. Файлы были переданы ему из рук в руки в лесной зоне неподалеку от Американского университета. При этом бывший посол отказался уточнить как именно его источник получил информацию. Мотивы инсайдера он объяснил неприятием коррупции вокруг деятельности Фонда Клинтонов, а так же фактическим «выдавливанием» из предвыборной борьбы сенатора Берни Сандерса.

Как отмечает Daily Mail, интервью Мюррея вышло одновременно с публикацией на американском телеканале NBC информации о якобы личном участии президента России Владимира Путина в кампании по оказанию влияния на предвыборную гонку в США. Два высокопоставленных представителя спецслужб заявили телеканалу, что Путин лично указывал, как использовать украденные хакерами служебными материалы Демпартии.

Ранее Управление Директора Национальной разведки (ODNI) США не нашло доказательств утверждениям Центрального разведывательного управления (ЦРУ) о том, что работающие на Россию хакеры способствовали победе республиканца Дональда Трампа на выборах президента.