Основатель Wikimart назвал срок банкротства компании

Основатель интернет-магазина Wikimart Максим Фалдин написал в Facebook, что считает компанию обреченной на «смерть». По его словам, у Wikimart больше нет активов, пригодных к спасению, и «компетенций, которые можно сохранить».

К таким выводам Фалдин, по его же собственному признанию, пришел за полтора дня, которые провел, погрузившись в дела компании. Он утверждает, что за последние полтора года Wikimart потратила больше, чем за все время до этого, начиная с момента ее создания в 2008 году.

Основатель компании считает, что она будет признана банкротом уже в феврале 2017 года. Сам Фалдин покинул пост гендиректора Wikimart в мае 2015 года, сохранив за собой статус миноритария компании.

Однако действующий генеральный директор Wikimart Андрей Кленин обвинил Фалдина в «истеричности» и стремлении организовать самопиар на происходящих в компании событиях, а также заверил, что не собирается покидать занимаемый пост.

Напомним, в начале декабря московский Арбитражный суд принял заявление от поставщика одежды «Люкс трейд», который потребовал признать интернет-магазин банкротом. Ранее, в мае, продавцы подали к Wikimart иски в общей сложности на 70 млн рублей.