Yahoo сообщила о краже данных миллиарда пользователей‍ в 2013 году

В августе 2013 года хакеры похитили личные данные более 1 млрд пользователей сервисов Yahoo. Об этом американская корпорация сообщила в своем блоге.

В Yahoo уточнили, что украденная информация из учетных записей могла включать имена, электронные адреса, телефонные номера, даты рождения, а в некоторых случаях и ответы на вопросы для восстановления пароля. При этом компания отмечает, что хакеры не получили доступ к банковским счетам и кредитным картам.

В середине сентября Yahoo заявила о краже данных 500 млн своих пользователей в 2014 году в результате крупной хакерской атаки.

В октябре западные информагентства сообщили, что Yahoo по требованию спецслужб США тайно сканировала все электронные письма пользователей. Утверждалось, что просмотр почты был организован в рамках секретной директивы американских спецслужб. При этом не уточнялось, передавала ли Yahoo результаты такого сканирования спецслужбам и, если да, то в каком объеме. В Yahoo эту информацию официально опровергли.