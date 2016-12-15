Сервис «Яндекс.Такси» прекратил работать в Крыму

Сервис «Яндекс.Такси» полностью прекратил свою работу в Крыму, сообщает Primechaniya.ru со ссылкой на представителя PR-службы компании «Яндекс» Ольгу Молодан.

По совам представителя сервиса, «Яндекс.Такси» в Крыму в тестовом режиме.

«Яндекс.Такси» постоянно расширяет географию и в связи с этим тестирует работу сервиса в большом количестве городов и регионов. В Крыму мы тоже проводили подобное тестирование, которое на данный момент завершено», — уточнила она.

Намерен ли сервис возобновить работу в Крыму в будущем, не уточняется. Ольга Молодан отметила, что компания обязательно сообщит, если подобное решение будет принято.

Отмечается, что «Яндекс.Такси» работал более пяти месяцев в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Феодосии, Судаке и Приморском. Эксперты считают, что причиной ухода «Яндекс.Такси» из Крыма мог стать конфликт с местными перевозчиками, не желающими снижать расценки на свои услуги.