Суд Киева санкционировал задержание Януковича

Суд Киева санкционировал задержание бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом 15 декабря на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

«Печерский райсуд Киева установил ходатайство удовлетворить и предоставить разрешение на задержание подозреваемого Януковича», — написал Луценко. Он уточнил, что задержание санкционировано по ходатайству прокуратуры.

В конце ноября Генпрокуратура Украины вызвала Виктора Януковича на допрос по делу о государственной измене. Януковичу предписали явиться 5 и 9 декабря текущего года к начальнику следственного отдела Главной военной прокуратуры ГПУ для допроса.

Юрий Луценко во время перерыва в допросе Януковича в режиме видеоконференции из Святошинского районного суда Киева зачитал ему сообщение о подозрениях. Сам бывший президент Украины находился в это время в Дорогомиловском суде столицы. Отвечая на допросе на вопрос об убийствах активистов Евромайдана в Киеве, он заявил, что снайперы, стрелявшие по людям в ходе протестов, приехали на Украину из других стран.