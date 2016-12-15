Верховный суд Швеции отказал миноритариям ЮКОСа в компенсации

Руководитель Международного центра правовой защиты (МПЦЗ) Андрей Кондаков, представляющий интересы России в споре с ЮКОСом, заявил, что Верховный суд Швеции отклонил иск бывших миноритарных акционеров ЮКОСа из Испании, оспаривающих отказ в выплате им в качестве компенсации 2 млн долларов. Об этом пишет «Интерфакс».

«Верховный суд Швеции отклонил коллективное ходатайство миноритарных акционеров ЮКОСа из Испании, представленных группой инвестиционных фондов, о пересмотре решения Апелляционного суда Швеции», — сообщил Кондаков.

Глава МПЦЗ отметил, что иск был подан в марте 2007 года в Арбитражный суд Торговой палаты Стокгольма. Жалоба была составлена в рамках российско-испанского соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

«В 2012 году состав арбитража вынес окончательное решение по этому делу, присудив выплатить испанским акционерам 2 млн долларов плюс проценты. Оно было сразу же оспорено Россией», — пояснил он.

В 2014 году окружной суд Стокгольма подтвердил арбитражное решение.

«В этой связи Россия обратилась с ходатайством об отмене этого решения в Апелляционный суд округа Свеа. В январе этого года указанный суд наконец отменил арбитражное решение», — рассказал Кондаков и подчеркнул, что таким образом снова безрезультатно завершился еще один иск ЮКОСа против РФ.

«Аналогичная судьба постигла иск, возбужденный в октябре 2005 года, еще одним миноритарием ЮКОСа — британской компанией RosInvestCo UK Ltd. Первоначальное решение в его рамках, вынесенное не в пользу России, было также впоследствии аннулировано апелляционным судом Швеции», — уточнил глава МПЦЗ.