Захарченко рассказал подробности переговоров с Савченко в Минске

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко рассказал, что переговоры с депутатом Верховной Рады Украины Надеждой Савченко в Минске длились почти четыре часа. Об этом он сообщил в своем твиттере.

«Журналисты замучили вопросами. Сообщаю. Говорили с Савченко почти 4 часа. Могу сказать, что она человек убежденный. Очень опасный противник», — написал Захарченко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встречи Надежды Савченко с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не могут носить официальный статус, однако Россия готова к диалогу. В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко выразил сожаление в связи с тем, что Савченко встретилась с лидерами ДНР и ЛНР. «Мне очень жаль, ведь этот человек прошел большие испытания и я думаю, что такие шаги не несут пользы ни ей, ни стране», — сказал он.

В начале недели лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, комментируя поезду Савченко в Минск, назвала такие действия недопустимыми. После этого депутат добровольно покинула партию объединения.