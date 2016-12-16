Взломщик JPMorgan отказался от убежища в РФ и выслан в США

Гражданин США Джошуа Аарон, которого обвинили во взломе электронной системы JPMorgan, было предложено укрыться от преследования в России, однако он отказался. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как рассказал адвокат Бенджамин Брэфмен, его подзащитный, действительно, сначала попросил у Москвы убежища, но, получив положительный ответ, передумал. «Кто-то в России пытался оставить его там», – пояснил юрист.

О выдаче Аарона стало известно 14 декабря. В Штатах хакеру предъявлены обвинения в краже личных и финансовых данных, взломе компьютеров и сговоре с целью отмывания средств. При атаке на систему JPMorgan Chase хакеры могли получить доступ к 83 млн клиентских счетов.

В США Аарону грозит до 170 лет тюрьмы.