Путин призвал Абэ прекратить «исторический пинг-понг» о судьбе Курил

Президент России Владимир Путин, находящийся с официальным визитом в Японию, призвал японские власти прекратить «исторический пинг-понг» о судьбе Курил. Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

«Мы с господином премьер-министром вчера говорили, я читал эти очень трогательные письма бывших жителей Южных Курил. На наш взгляд, нужно прекратить этот исторический пинг-понг по этим территориям. Нужно, в конце концов, понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного долгосрочного урегулирования», — сказал российский руководитель.

При этом, говоря о споре стран вокруг территориальной принадлежности южных Курил, Путин, как сообщает ТАСС, заявил: «Было бы наивно полагать, что мы сможем его в одночасье урегулировать, но искать решение, которое отвечало бы стратегическим интересам и России, и Японии, и было бы принято народами обеих стран, безусловно, необходимо».

Накануне Путин и Абэ договорились начать консультации по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Как заявил сегодня Абэ, слова которого приводит «Интерфакс», совместная экономическая деятельность на островах создаст условия для заключения мирного договора.

«Я договорился с президентом России о том, чтобы создать особый режим для налаживания совместной хозяйственной деятельности на этих островах… Этот режим будет направлен на то, чтобы создать условия для будущего решения проблемы» мирного договора.