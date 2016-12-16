Социолог Элла Панеях: У нас нет полиции, которая способна бороться с домашним насилием

На 15 декабря было запланировано рассмотрение резонансного законопроекта о декриминализации побоев по отношению к близким в комитете Госдумы по законодательству. Итоги пока не были озвучены, но еще несколько дней назад СМИ сообщали о том, что под влиянием руководства правящей партии комитет поддержит законопроект. Ранее его уже поддержал Верховный суд.

Доцент Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Элла Панеях считает, что это свидетельствует об осознании неспособности действующей правоохранительной системы справиться с побоями в семьях: «Проблема домашнего насилия существовала всегда, но как действительно серьезная проблема она была осознанна только в последние годы, потому что общество меняется и начинает замечать проблемы этого ряда. Общество перестало относиться к домашнему насилию как к норме, и государство отреагировало на это, озаботившись криминализацией домашнего насилия. Была сделана совершенно правильная вещь: побои в семье были отделены в кодексах от простых результатов уличной драки между равными. Последние были перенесены в административный кодекс, где им и место. Раньше полиция по этим статьям УК делала «план» на мелкой уличной бытовухе, теперь вроде бы пришлось заняться тем, что действительно опасно и важно.

Проблема в том, что та полиция, которая существует в России сейчас, совершенно не способна бороться с домашним насилием. У нас просто нет полиции, которая может решать настолько тонкие и сложные задачи. Домашнее насилие — это серийное преступление, это не происходит один раз, как уличная драка. Если в семье практикуется рукоприкладство, это случается не один раз. Процесс развивается долго, цикл насилия раскручивается, набирает темп и тяжесть, что может в конечном итоге привести даже и к убийству, Наша полиция хорошо умеет ловить людей, которые подрались между собой, и один из них загремел в больницу, тогда есть документы, и есть две стороны, которые вряд ли пойдут забирать заявления. Такой формат дела им удобен, а разбираться с семьей, где, постепенно накапливаясь и накаляясь, в итоге происходит трагедия, например, убийство, они просто не способны. Они недостаточно квалифицированы, они не понимают, что это, у них нет соответствующей подготовки, они перегружены своими планами, и неспособны мыслить в тех категориях, в которых можно осмыслять данную проблему. То есть общество уже понимает, что бороться с домашним насилием надо, и государство, надо это признать, тоже это понимает, но наша полиция просто не может этого сделать, нет полицейского инструмента.

Поэтому декриминализация теперь уже и побоев в семье — это признание своего бессилия и неспособности сделать что-то с полицией, сделать ее нормальной и современной, чтобы она могла решать такие проблемы. Работа правоохранительных органов в этом направлении у нас усовершенствована не будет. Именно понимание своей неспособности это сделать привело к тому, что, прикрывшись псевдо-традиционалистскими представлениями о якобы нормальном, до определенного градуса, насилии в семье. Никаких таких традиций в реальной постсоветской семье нет, уже в позднем СССР если где-то в семье такое безобразие происходило, то от соседей, работы и школы это скрывали, стыдились этого. Прикрывшись псевдо-традиционалистской риторикой, власти сделали единственное, что могли сделать — объявили проблему несуществующей, и это форма признания своей неспособности ее решить. Если бы был хоть какой-то шанс научить существующую полицию с этим работать без реформы вообще всего от судов и политической системы до свободы слова и общественного состояния страны, то никто бы, конечно, не пошел на эту безумную меру по декриминализации того, что очевидно является общественно опасным», — сказала Элла Панеях.