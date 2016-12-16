Сирийская армия взяла Алеппо под полный контроль

Сирийская армия полностью взяла под контроль восточные кварталы Алеппо, которые с 2012 года удерживались боевиками, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон, который курируется Минобороны РФ.

«Операция сирийской армии по освобождению подконтрольных боевикам восточных кварталов Алеппо завершена», — отмечается в сообщении центра.

Ранее сегодня центр сообщал, что из восточного Алеппо вывезены все находившиеся в подконтрольных группировкам боевиков кварталах женщины и дети.

Всего Центр примирения вывез из Алеппо более 9,5 тысячи человек, включая свыше 4,5 тысячи боевиков и 337 раненых.