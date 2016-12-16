16 декабря 2016, 16:22
Сирийская армия взяла Алеппо под полный контроль
Сирийская армия полностью взяла под контроль восточные кварталы Алеппо, которые с 2012 года удерживались боевиками, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон, который курируется Минобороны РФ.
«Операция сирийской армии по освобождению подконтрольных боевикам восточных кварталов Алеппо завершена», — отмечается в сообщении центра.
Ранее сегодня центр сообщал, что из восточного Алеппо вывезены все находившиеся в подконтрольных группировкам боевиков кварталах женщины и дети.
Всего Центр примирения вывез из Алеппо более 9,5 тысячи человек, включая свыше 4,5 тысячи боевиков и 337 раненых.
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