16 декабря 2016, 15:38
Из восточного Алеппо выведены все женщины и дети
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что из восточной части сирийского города Алеппо вывезены все находившиеся в подконтрольных группировкам боевиков кварталах женщины и дети. Об этом пишет РИА Новости.
«Вывезены все находившиеся в подконтрольных боевикам кварталах женщины и дети», — говорится в сообщении Центра.
Президент Сирии Башар Асад заявил, что продолжит бороться с боевиками оппозиции и после освобождения Алеппо.
Напомним, что ранее лидер России Владимир Путин поручил вывести из восточной части Алеппо оставшихся там боевиков и членов их семей.
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