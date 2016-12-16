Из восточного Алеппо выведены все женщины и дети

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что из восточной части сирийского города Алеппо вывезены все находившиеся в подконтрольных группировкам боевиков кварталах женщины и дети. Об этом пишет РИА Новости.

«Вывезены все находившиеся в подконтрольных боевикам кварталах женщины и дети», — говорится в сообщении Центра.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что продолжит бороться с боевиками оппозиции и после освобождения Алеппо.

Напомним, что ранее лидер России Владимир Путин поручил вывести из восточной части Алеппо оставшихся там боевиков и членов их семей.