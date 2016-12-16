Telegraph назвала 59 «удивительных фактов» о России

В честь 25-й годовщины распада СССР британская газета The Telegraph опубликовала статью под названием «59 удивительных фактов о России». Материалы посвящены вещам, «которые вы не знали о России», утверждает издание.

Отмечается, что в величайшем музее Санкт-Петербурга Эрмитаже живет около 70 кошек для охраны его сокровищ от грызунов.

Далее говорится о субботнике. Это день, когда жители российских городов добровольно подметают и убирают улицы. Субботники стали проводиться после революции, однако происходят и сегодня.

Название Красная площадь, говорит издание, не имеет ничего общего с коммунизмом. Оно происходит от слова «красный», которое когда-то означало «красивая».

Московские сосульки, свисающие с водостоков, настолько огромны, что тротуары в опасной зоне под ними находятся в оцеплении. Это делается для того, чтобы избежать смертельных исходов в случае падения сосулек на голову.

Также рассказывается о бронзовой скульптуре собаки на станции метро «Площадь Революции». У скульптуры блестящий нос, потому что русские считают удачей прикоснуться к ней.

«Они маринуют все: огурец, свеклу и бывших лидеров», — говорит газета и прикладывает фотографию Владимира Ленина.

Среди прочего поминается и московское метро. По мнению авторов статьи, оно может претендовать на звание самого красивого в мире.