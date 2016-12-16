16 декабря 2016, 17:39
Памела Андерсон задумалась о российском паспорте
Американская актриса канадского происхождения Памела Андерсон не исключила обращения за российским гражданством. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Я люблю Россию, мне нравится приезжать сюда, я чувствую общность с русской культурой. У меня есть канадский и американский паспорт, почему бы не получить и российский паспорт?» — отметила Андерсон на пресс-конференции.
Актриса добавила, что русскими были ее дальние родственники по материнской линии.
Памела Андерсон — член консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW).
В 2015 году она встречалась в Кремле с тогдашним главой администрации президента РФ Сергеем Ивановым. На встрече Андерсон призвала выпустить из океанариумов дельфинов и белух.
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