Памела Андерсон задумалась о российском паспорте

Американская актриса канадского происхождения Памела Андерсон не исключила обращения за российским гражданством. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я люблю Россию, мне нравится приезжать сюда, я чувствую общность с русской культурой. У меня есть канадский и американский паспорт, почему бы не получить и российский паспорт?» — отметила Андерсон на пресс-конференции.

Актриса добавила, что русскими были ее дальние родственники по материнской линии.

Памела Андерсон — член консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW).

В 2015 году она встречалась в Кремле с тогдашним главой администрации президента РФ Сергеем Ивановым. На встрече Андерсон призвала выпустить из океанариумов дельфинов и белух.