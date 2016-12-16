ВМФ Китая захватили подводный аппарат США

ВМФ Китая захватили американский подводный аппарат в Южно-Китайском море, сообщает The Hill со ссылкой на неназванного чиновника США.

Речь идет об аппарате американских ВМС, который не был оснащен оружием, уточнил источник. Инцидент, по его словам, произошел в международных водах вблизи береговой линии Филиппин 15 декабря.

Аппарат был спущен на воду исследовательским судном «Боудич». Китайское судно подошло к «Боудичу», затем китайцы спустили лодку, доплыли до аппарата и забрали его.

Госдепартамент США подал официальную ноту протеста китайским властям, требуя вернуть аппарат.

«ВМС США работают в международных водах в Южно-Китайском море, чтобы обеспечить свободу судоходства для всех стран», — отмечает издание.