Барнаульский кот Барсик решил баллотироваться в президенты РФ

Известный кот-политик Барсик объявил о своем намерении баллотироваться в президенты России, сообщается на официальной странице кота «Вконтакте».

«Барсик решил побороться за главный государственный пост страны и готовит соответствующее программное заявление, которое будет озвучено в ближайшее время. В проведении кампании будет помогать команда профессионалов», — говорится в сообщении Барсика.

Отмечается, что сторонники полит-кота уже объединились в виртуальную Партию Кота Барсика (ПКБ).

«Специально по заказу предвыборного штаба кота в конце ноября Левада-центр провел социологическое исследование, которое позволило определить тех, кто готов отдать свой голос Барсику на предстоящих выборах президента. Это прагматичные, уверенные в себе люди, искренне любящие свою страну и желающие ее изменить, но при этом не потерявшие здравый смысл и чувство юмора. Таких людей в современной России большинство и поэтому Барсик уверен в своей победе», — сказано на странице кота.

Барсик также высказал готовность «к компромиссам и уже выразил готовность предложить известному на всю Россию Козлу Тимуру сотрудничество в рамках избирательной кампании». А в случае своей победы на выборах Барсик пообещал возвратить в стране пост вице-президента, который предложит Тимуру.

«Несмотря на то, что Барсик не раз критиковал козлиные политические амбиции, кот считает, что в сравнении с кандидатами с криминальным прошлым, козлик куда более известен в стране, у него нет судимости, а в связи с полученными увечьями от тигра он вызывает чувство жалости у большинства граждан России», — говорится в сообщении.

Предвыборный лозунг у кота-политика гласит: «За Барсика не голосует только мышь»!

Президентские выборы пройдут в России в 2018 году.