Олимпийский чемпион из Норвегии вступился за биатлонистов из РФ

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону, норвежский спортсмен Уле-Эйнар Бьорндален призвал отказаться от обвинений российских спортсменов в допинге, пока это не будет доказано. Его слова приводит портал Sport.de.

«Для меня все они чистые, до тех пор, пока их не дисквалифицировали. Но если хотя бы десять процентов информации о допинге — правда, то это катастрофа. Однако сначала я хочу увидеть доказательства их вины», — заявил Бьорндален.

Отметим, что другой знаменитый биатлонист - француз Мартен Фуркад - обратился к Международному союзу биатлонистов с призывом наказать российских спортсменов за употребление допинга. В противном случае Фуркад пригрозил бойкотом других биатлонистов.

СМИ сообщили, что россиян могут отстранить от участия в четвертом этапе Кубка мира по биатлону из-за употребления допинга.